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Eski Brezilya lideri, ABD’ye turist vizesi başvurusunda bulundu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ABD’ye 6 aylık turist vizesi başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:59 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Eski Brezilya lideri, ABD’ye turist vizesi başvurusunda bulundu

Brezilya’daki seçimlerde yenilgiye uğrayan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ABD'ye 6 aylık turist vizesi için başvurduğu bildirildi.

BBC’ye konuşan avukatı Felipe Alexandre, Bolsonaro’nun “hayatının 34 yılını kamu hizmetine adadığını ve biraz ara vermek istediğini” söyledi.

Bolsonaro, 30 Aralık’tan beri ABD'nin Florida eyaletinde kalıyor. İlk başta devlet başkanları ve diplomatlar için verilen 30 günlük A-1 vizesiyle ABD’ye giden eski devlet başkanı, vizeyi beklerken ABD’de kalmayı planlıyor.

Göçmenlik konularına bakan bir hukuk firmasında çalışan Alexandre, eski devlet başkanının “bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce kafasını boşaltmayı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birkaç ay turist olmanın tadını çıkarmayı” umduğunu söyledi. Alexandre, BBC’ye yaptığı yazılı açıklamada, ABD göçmenlik yetkililerinin geçen Cuma günü Bolsonaro'nun B1/B2 turist vizesi başvurusunu aldıklarını belirtti.

KONGRE BASKINI SONRASI SUÇLAMALARIN HEDEFİNDE

Solcu halefi Luiz Inácio Lula da Silva’nın göreve başlama töreninden önce ABD’ye giden Bolsonaro, destekçilerinin bu ayın başlarında önemli hükümet binalarını basması sonrasında Brezilya’da soruşturma altında.

8 Ocak’ta, eski devlet başkanının binlerce destekçisi, 2022 genel seçimlerindeki yenilgisinin ardından başkent Brasília’daki federal binalara baskın düzenlemişti. Bolsonaro, ispatlanamayan seçim hilesi iddialarına inanan protestocuların güvenliği aşarak Devlet Başkanlığı, Kongre ve Yargıtay binalarını işgal etmesi nedeniyle eleştirildi.

Eski Devlet Başkanı kargaşa için “pişmanlığını” dile getirdi, ancak buna kendisinin neden olmadığını savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlığı nedeniyle “Tropiklerin Donald Trump’ı” lakaplı eski sağcı lider, eski dövüş sanatları sporcusu José Aldo’nun Florida’daki evinde kalıyor.

Demokrat Partili milletvekilleri, Bolsonaro’nun ABD’de kalmasına itiraz ediyor. Bu ayın başlarında gönderilen bir mektupta onlarca milletvekili, ABD Başkanı Joe Biden’dan Bolsonaro’nun diplomatik vizesini iptal etmesini istedi.

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