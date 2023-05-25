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Europol’den uyuşturucu şebekesine operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol) koordinasyonunda 7 ülkenin güvenlik birimlerince yürütülen operasyonda, Balkanlarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan şebekenin çökertildiği ve şebekeye mensup 37 kişinin yakalandığını bildirildi.

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Europol’den uyuşturucu şebekesine operasyon

Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Hollanda, İtalya, Belçika ve Alman güvenlik birimlerinin katıldığı operasyonda, Batı Balkanlarda uyuşturucu ve silah ticareti yapan şebekenin çökertildiği belirtildi.

Açıklamada, şebeke üyesi 37 kişinin yakalandığı ve bunların 15’inin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonda, 148 bin avro, 15 kilo uyuşturucu, 12 silah, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polis üniforması ve sahte kimliklerin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Bosna-Hersek vatandaşı olan şebeke liderinin İtalya’da kesinleşmiş 4 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde olduğu ve örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini buradan yönettiği bilgisine yer verildi. (AA)

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