Ev sahiplerinden mide bulandıran kiralık ilan yöntemi: Genç kadınları seçip…

Türkiye'de konut krizi yaşanırken, İngiliz medyası mide bulandıran bir ifşa gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, dikkat çekici bir habere imza atarak ülkede kiralık konut sektöründeki mide bulandırıcı durumu ortaya koydu…

Gazetenin internet sitesinde de yayınlanan haberde, son dönemde sayıları giderek artan ev sahiplerinin özellikle genç kadınlara ucuza evlerini kiraya verdiklerini ve bunun karşılığında da cinsel ilişkiye girme talebinde olduklarını ortaya çıkardı.

Gazeteye konuşan kadınlar, ülke genelinde “seks karşılığı kira” kurbanı olan binlerce genç kadın olduğunu belirtirken ev sahiplerinin de yaşam maliyetlerinin artması ve kira fiyatlarının son dönemde tırmanmasını sömürdüğü aktarıldı.

BİR DE KİRADA İNDİRİM YAPIYORLAR

Gazete muhabirleri, isim ve kimlik değiştirerek ev arayan kiracı gibi davranarak Facebook ve Craiglist gibi sanal platformlarda ev ilanlarına başvurdu. Ev sahipleriyle görüşülürken, bazı ev sahiplerinin evlerini “cinsel ilişkiye girme şartını kabul etmeleri” durumunda bedava ya da çok cüzi miktarlara verdiği ortaya çıktı.

Son dönemed ülke genelinde bu tür bir eğilim olduğu belirtilirken, yetkililerden de harekete geçilmesi istendi. Mail on Sunday muhabirleri, “Bu tür anlaşmalar yasalara aykırı olmasına ve bu suçu işleyenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilmesine rağmen bu zamana kadar sadece 1 kişi cezalandırıldı” yorumunu yaptı.

Gazete muhabirleri, “18 yaşındaki üniversite öğrencisi” olarak iletişime geçtikleri ev sahipleriyle görüşürken, adamların hepsi, “Ben daha önce de genç kadınlarla benzer anlaşmalar yaptım ve hiçbirinde sorun olmadı. Eğer kabul edersen indirimli fiyata kalabilirsin” dedi. Bazı ev sahiplerinin de cinsel ilişki karşılığında evleri bedava verdiği aktarıldı.

EVLİ VE PİŞKİN EV SAHİBİ

Bu tür ilanların “bekar kadına ev”, “sadece kadınlara özel ev” tarzında başlıklar kullandığı belirtilirken bir ilan sahibi de, “Kiracımdan, kız arkadaşım olmasını, benimle konuşmasını, beni dinlemesini, bana gülmesini, birlikte yürüyüş yapmamızı ve yatağımı paylaşmasını istiyorum” dedi.

Pişkin ev sahibi, “Eğer erkek arkadaşın varsa ya da evliysen bu konuşmayı uzatmaya gerek yok. Ben 42 yaşındayım, eşim ve çocuklarım var. Fakat yalnız yaşıyorum” dedi.

Gazetenin paylaştığı bir diğer profil ise, “Temiz ve dürüst bir kadın kiracı arıyorum” ilanını paylaşsa da özelden, “Benim evimde ücretsiz kalacak bir kız arkadaş arıyorum” dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, iki ay önce bu türde şikayetler aldıklarını fakat bu skandalın boyutunu görmek için kanıtların da olması gerektiğini söylerken Mail on Sunday muhabirleri de adeta hükümete, “Alın size kanıt” dedi.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Dün gece İşçi Partisi’nin Aile İçi Şiddet ve Güvenlik’ten sorumlu gölge bakanı Jess Phillips de bir açıklama yaptı. Phillips, “Kimse, kirasını ödeyemediği için cinsel ilişkiye girmeye zorlanamaz. Maalesef Muhafazakar Parti’nin bu konuda başarısız olması sebebiyle bu tür kötü niyetli kişiler artıyor. Mail on Sunday’in haberi durumu ortaya koyarak yasaların nasıl etkisiz olduğunu gözler önüne serdi” yorumunu yaptı.

Öte yandan bu tür ilanların yaygın olduğu Facebook’un çatı kuruluşu Meta da bir açıklama yayınladı. Meta tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz zararlı içerikleri kaldırma konusunda çok sıkı bir politika uyguluyor. Uygunsuz davranışlara tanık olanların derhal polisle iletişime geçerek tasarladığımız sistemi kullanmalarını tavsiye ederiz” dedi.

GAZETECİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE YAN ÇİZDİLER

Mail on Sunday’in muhabirleri, sapık ev sahipleriyle görüştükten sonra aslında muhabir olduklarını söylediklerinde ise ev sahipleri, “Ben engelliyim” ya da “görüştüğünüz kişi” ben değilim yorumları yaptı.

Bazı ev sahipleri ise çıplak fotoğraflarını gönderdiklerini kabul etmezken haklarındaki iddiaları da yalanladı.

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