Evden çalışmak, ayakkabı boyası markasını zarar ettirdi

Uzun yıllardır ayakkabı boyası markası olarak hizmet veren bir firma, iş alanlarının daralması sebebiyle İngiltere piyasasından çekilme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

1906’da Avustralya’da bir aile şirketi olarak başlayan ayakkabı boyası markası Kiwi, “cilalama gerektirmeyen günlük ayakkabılardaki artış” nedeniyle şimdi İngiltere’den çekiliyor.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde piyasaya sürülen Kiwi Boot Polish’in kurucusu William Ramsay’in Yeni Zelandalı olan eşinin onuruna bu ismi seçtiği söyleniyor. Şirket, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve ABD ordularının boyayı benimsemesinden sonra kısa sürede ticari başarı elde etmişti.

FAALİYETLERİ DURMAYACAK

Ancak Times’ın haberine göre, hem evden çalışmanın hem de boya gerektirmeyen gündelik ayakkabıların yaygınlaşmasıyla şirket küçülme kararı aldı. Şirketin bir sözcüsü, İngiltere pazarından çekildiklerini ancak boyalı ayakkabıların “popüler” olduğu ülkelerde satış yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Çekilme kararını değerlendiren Londra merkezli bir ayakkabı tamir şirketi olan James Shoe Care’in direktörü David James, bunun nedeninin “insanların çok daha az takım elbise ve şık ayakkabı giymesi” olduğunu söyledi.

James, corona virüsü pandemisi sırasında evden çalışmaya geçişin, birçok ofis çalışanının geleneksel takım elbise ve deri ayakkabıları bırakmasına neden olan bir trendi “hızlandırdığına” da dikkat çekti.

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