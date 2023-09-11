Fas depreminde zamanla yarış

Fas'ta meydana gelen şiddetli depremden kurtulanlar yardım beklerken, hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fas’ta cuma günü meydana gelen son 60 yılın en ölümcül depreminin ardından uzak köylerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, en az 2.100’ü bulan ölü sayısının yükselmesi bekleniyor.

7 büyüklüğündeki depremden kurtulanlar gıda, su ve barınak bulmakta zorluk yaşıyor.

Devlet televizyon kanalı, Fas’ın diğer ülkelerden yardımları kabul etmeye hazır olduğunu ve gerekirse bu yardımları koordine edeceğini bildirdi. Pek çok kişi geceyi sokakta geçirirken, yardım görevlileri yerleşim alanlarının genelde uzak olduğu engebeli Yüksek Atlas Dağları’ndaki depremden en kötü etkilenen köylere ulaşmakta zorlanıyor.

Pek çok ülke yardım teklifinde bulunurken, AFAD da Cumartesi günü Türkiye’nin AFAD, Türk Kızılay’ı ve diğer sivil toplum kuruluşlarından 265 yardım görevlisi ve 1000 çadır göndermeye hazır olduğunu duyurdu.

Yerel medyadaki haberlere göre deprem, Fas’taki tarihi öneme sahip 12. yüzyıldan kalma Tinmel Camii’nin yıkılmasına neden oldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Marakeş’in eski kent bölgesinin bazı yerleri de depremden hasar gördü. (Reuters)

İlginizi Çekebilir Fas'taki deprem sonrası birçok köy haritadan silindi