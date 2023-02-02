Fas: İspanya ile ilişkimiz yeni döneme girdi

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, ülkesinin Batı Sahra'daki tutumuna Madrid'in desteği nedeniyle İspanya ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ahnuş, Fas’ın başkenti Rabat’ta iki ülke başbakanları ve çok sayıda bakanın katıldığı hükümetler arası üst düzey toplantıda, “Fas ile İspanya arasındaki ilişkiler ideal, terörle mücadele alanındaki güvenli işbirliği ile övünmeye hakkımız var” dedi.

Ülkesinin Batı Sahra’daki tutumuna Madrid’in desteği nedeniyle İspanya ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirten Ahnuş, “Dünya yıllardan beri zor şartlar altında yaşıyor. Covid-19 salgını ve Avrupa’ya savaşın geri dönmesiyle bu durum daha da arttı. Buna karşılık bizim en iyi cevabımız el ele vererek daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaktır” dedi.

Toplantıda konuşan İspanya Ticaret ve Sanayi Bakanı María Reyes Maroto, İspanyol şirketlerini Fas’ta yatırım yapmaya teşvik edecek kredi limitinin 800 milyon euroyu bulduğunu, yatırımı teşvik edecek kredi ile ilgili anlaşmaya imzaların perşembe günü atılacağını vurguladı.

2021’DE DİPLOMATİK KRİZ ÇIKMIŞTI

İspanya’daki sol koalisyon hükümeti 22 Nisan 2021’de Batı Sahra’daki ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali’yi, yakalandığı Covid-19’dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirmiş ve bu olay diplomatik krize dönüşmüştü.

Fas, Madrid’deki büyükelçisini geri çekmiş ve ardından 17-19 Mayıs 2021’de yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin yürüyerek ya da yüzerek İspanya tarafına geçmesine göz yummuştu.

İspanya olaydan hemen sonra bölgeye asker göndermiş ve 7 bin 500 kadar göçmeni Fas’a geri yollamıştı.

İspanya 2 Haziran 2021’de Gali’yi Cezayir’e gönderse de iki ülke arasındaki diplomatik kriz devam etmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez’in 14 Mart 2022’de Fas Kralı 6. Muhammed’e mektup göndererek, Batı Sahra sorununun çözümünde Fas’ın önerdiği özerklik planını doğru bulduğunu açıklamasıyla kriz sona ermiş ve bundan bir ay sonra Sanchez, Kral 6. Muhammed’in davetiyle Rabat’ı ziyaret etmişti.

İki ülke arasındaki diğer bir kriz ise Haziran 2022’de İspanya’ya bağlı Melilla kentine Fas sınırından gelen düzensiz göçmen akınında Fas tarafında 23 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı, uluslararası toplumun da tepkisini çeken trajik olay olmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir İspanya'da asgari ücrete yüzde 8 zam yapılacak

İlginizi Çekebilir İspanya'da bir rahibi öldüren Faslı, 'terörizm' suçuyla tutuklandı