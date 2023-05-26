FBI, Kraliçe Elizabeth’e yönelik suikast belgelerini paylaştı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e 1983’te ABD ziyareti sırasında yapılması planlanan suikastın belgelerini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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BBC'nin haberine göre, FBI’ın yayınladığı belgelerde, Kraliçe’nin ABD'ye yaptığı seyahatle ilgili bilgiler ve muhtemel suikastın planlarına ilişkin detaylar yer aldı.

Belgelerde, Kraliçe’nin, İrlanda Cumhuriyet Ordusunu (IRA) tehdit olarak algıladığı ve bu konuda federal ajanları suikast ihtimaline karşı uyardığı görülüyor.

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’in, ziyaretten yaklaşık bir ay önce suikast konusunda uyarıldığı belirtilen belgelerde, San Francisco'daki İrlanda barında bir adamın “öldürülen kızı için intikam” almak istediği yönündeki istihbarat raporları yer aldı.

Belgelerde, şüphelinin, Kraliçe’ye Golden Gate Köprüsü’nden geçerken veya Yosemite Ulusal Parkı’nı ziyareti sırasında zarar vermeyi planladığı görülüyor.

Tehditler üzerine, yetkililerin Golden Gate Köprüsü’nü yaya geçişine kapattığı kaydedilen belgelerde, Yosemite Ulusal Parkı'nda alınan önlemler hakkında ise bilgi bulunmuyor.

Belgelerde ayrıca, Kraliçe’nin ABD ziyaretlerinin birçoğunun, Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında yaşanan gerilimli dönemlere denk geldiği aktarılırken 1976 yılındaki New York ziyaretinde Battery Park üzerinden uçan protesto uçağında, “İngiltere, İrlanda'dan çık” yazılı pankartın görüntülerine yer verildi.

Söz konusu 102 sayfalık belge, medyanın talebiyle ABD Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında, bu hafta FBI'ın internet sitesinde yayımlandı. (AA)

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