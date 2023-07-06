Fıkra gibi olay! 8 yıldır aranan gencin hiç kaybolmadığı ortaya çıktı

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 2015'ten bu yana kayıp olarak aranan ve 4 Temmuz'da kilise bahçesinde baygın halde bulunan gencin bu sürede annesiyle yaşadığı, hiç kaybolmadığı ortaya çıktı.

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ABD’de Houston Polis Departmanı, annesiyle yapılan görüşmelerin ardından, Rudy Farias isimli gencin kaybolduktan 2 gün sonra, 8 Mart 2015'te eve döndüğünün anlaşıldığını açıkladı.

Farias ve annesi Janie Santana’nın 8 yıl boyunca polislere yanlış isimler verdiği anlaşıldı.

ABC News’in haberine göre, bir komşu, Farias’ın hiçbir zaman kaybolmadığını ve bu zamana kadar annesiyle birlikte yaşadığını, Daily Mail’de yayımlanan bir haberde ise Quanell X isimli aktivist, Farias’ın kaybolduğu sanılan yıllar boyunca annesinin cinsel istismarına uğradığını iddia etti.

Houston polis dedektifleri, anne ve oğlu hakkında yanlış ihbarda bulunmak dahil herhangi bir suçlama yapılmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Farias’in, 6 Mart 2015’te evinin yakınlarında iki köpeğiyle yürüyüş yaparken kaybolduğu bildirilmiş, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi 2018’de bir akrabanın evinin bahçesinde Farias’i gördükleri şüphesiyle polisten yardım istemiş ancak kayıp çocuğa dair herhangi bir iz bulunamamıştı.

Texas polisi, 4 Temmuz’da Houston’un güneydoğusunda kilisenin önünde baygın halde görülen kişinin, kimlik tespitinin ardından 8 yıl önce 17 yaşındayken kaybolduğu bildirilen Rudy Farias olduğunu belirlemişti. (AA)

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