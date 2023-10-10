Filistin’e destek ne olacak? AB’den açıklama

Filistin'e yönelik mali desteğin ne olacağı konusunda tartışmaların yaşandığı Avrupa Birliği (AB) "Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım" açıklamasında bulundu.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Avrupa Birliği'nden (AB) Filistin'e mali yardımlar konusunda farklı açıklamalar yaptı.

İlk olarak AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, toplam 691 milyon Euro’luk kalkınma yardımı projelerini gözden geçireceklerini, tüm ödemelerin hemen durdurulacağını söyledi.

AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic ise insani yardımların süreceğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ilk olarak yaptığı açıklamada vadesi gelen ödemelerin askıya alınmayacağını duyurdu ve “Tüm Filistin halkını cezalandıracak biçimde ödemelerin askıya alınması, AB'nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecektir” açıklamasını yaptı.

YENİ AÇIKLAMA

AB’den dün yapılan farklı açıklamalar nedeniyle belirsizleşen “AB yardımları” konusuna açıklık getiren Borrell, bakanların “Hamas ile Filistin halkı ve yönetimi arasında kesin bir ayrım” yaptığını aktardı.

Borrell, AB Komisyonu'nun Filistin’e yapılan yardımların Hamas’ın eline geçip geçmediği konusunda bir değerlendirme yapılmasını istediğini, gerekirse bunun yapılacağını ancak bunun Filistin halkına verilen desteği kesintiye uğratmayacağını vurguladı.

“Bu kritik zamanda Filistin yönetimine desteğimizi durdurmak büyük hata olur” değerlendirmesini yapan Borrell, şunları söyledi:

“Çok fazla sivil kayba yol açan barbarca terörist saldırı İsrail ordusunun tepkisini tetikledi ki; bu da sivillerin acı çekmesine sebep olacak. Biz bunun (İsrail’in kendini savunmasının) uluslararası insani hukuka göre yapılmasında ısrarcıyız. Gazze’de de sivil kayıplar artıyor. 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım.”

Borrell, AB bakanlarının “yüzde 95’inin” Filistin yönetimine yardımların sürmesi gerektiğini düşündüğünü bildirdi. (AA)