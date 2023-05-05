Financial Times’tan 14 Mayıs seçim analizi: Salıncak şehirden çıkacak sonuca dikkat çektiler

14 Mayıs seçimlerine geri sayım devam ederken, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'tan dikkat çekici bir haber geldi... ABD siyasetinde sıklıkla gündeme gelen "salıncak eyalet" kavramını hatırlatan gazete, Mersin'den çıkacak sonucun çok kritik olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Bu ay yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri süreci uluslararası kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip ediliyor… Uluslararası kamuoyunda büyük saygınlığı olan birçok medya kuruluşu seçim süreci ve seçimlerle ilgili analizler yayınlayarak gündem olurken İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’ta bugün dikkat çekici bir haber/analiz yer aldı.

Financial Times gazetesi Mersin’e giderek bölgenin nabzını yoklarken buradan çıkacak sonucun kritik bir önemi olduğunu duyurdu. “Erdoğan’ın en zor yarışında Türkiye’deki rakipler salıncak şehir için mücadele ediyor” başlığının kullanıldığı haberde, “Seçimler yaklaşırken yüksek enflasyon seçmeni Mersin’de ve diğer bölgelerde muhalefete yaklaşmasına sebep oluyor” denildi.

“MERSİN SALINCAK ŞEHİR”

Mersin hakkında “salıncak şehir” yorumunu yapan Financial Times şehirden çıkan sonuçların her seçimde farklı olduğuna dikkat çekerken, özellikle Şubat ayında yaşanan depremlerden sonra Mersin’in nüfusunun artmasına vurgu yapıldı.

Gazeteye konuşan Mersin şehir merkezindeki bir kasap, geçmişte Erdoğan’a ve AKP’ye oy verdiğini fakat ekonomik kriz sebebiyle bu seçimde oyunu Kılıçdaroğlu’na vereceğini söyledi. Serdar Tatar isimli kasap, “Refah yok… Zengin daha da zenginleşiyor, yoksul sınıf eziliyor. Ben Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim” dedi.

Seçimde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’nin üzerine çıkması gerektiğine dikkat çekilirken, “Tatar, ülkesindeki ekonomi sebebiyle öfkelenmekte yalnız değil. Türkiye’deki seçim birçok Türk ailesinin artan enflasyonla zorda kaldığı ve hükümetin medya ve diğer kurumlara karşı baskıyı artırdığı bir dönemde geliyor” yorumu yapıldı.

“TEMKİNLİ İYİMSERLİK”

Financial Times muhabiri Adam Samson imzalı haberde, “Kılıçdaroğlu farklı ideolojilere sahip altı partiyi birleştirerek Erdoğan karşısında sert bir kampanya başlattı. Muhalefet bloğundan üst düzey isimler Kılıçdaroğlu’nun kazanabileceği yönünde temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını fakat Erdoğan’ın etkili bir mitingci olduğuna da dikkat çektiler” yorumu yer aldı.

2018 seçimlerinde Erdoğan ve o dönemki muhalefetin adayı Muharrem İnce’nin yakın oy aldığına dikkat çekilirken, “Bu sonuçlar bu ay yapılacak seçimlerde Mersin’in ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tek bir günde en az dört partinin adayları seçmenle bir araya geliyor” ifadesi kullanıldı.

Resmi programına göre Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13.00’te Mersin ve 17.00’de Muğla’da miting yaparak halka hitap edecek.

SALINCAK ŞEHİR NE DEMEK?

Özellikle ABD siyasetinde gündemde olan salıncak eyaletler çıkacak sonuçların belirsiz olduğu eyaletlerdir. Bu eyaletlerden çıkan sonuçlar salıncak gibi gidip geldiği için “salıncak eyalet” deniliyor.

Ohio, Iowa, Michigan ve Florida gibi eyaletler salıncak eyalet olarak bilinirken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kazanmaları kesin olan eyaletler yerine propaganda ve mitinglerine bu salıncak eyaletlerde ağırlık veriyor.

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