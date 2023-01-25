Finlandiya: Türkiye bize tarih vermedi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, "Türkiye NATO üyeliğinin onayı konusunda Finlandiya'ya tarih vermedi" dedi.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan’ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini, öte yandan İsveç’te yaşananlar nedeniyle Türkiye’den kendilerine onay için tarih verilmediğini söyledi.

Litvanya, Letonya ve Estonya’da yayın yapan BNS’in haberine göre, Haavisto, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Riga’da bir görüşme gerçekleştirdi. Haavisto, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkelerin Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladığını ifade ederek, “Türkiye’den Stockholm’de yaşanan olay nedeniyle herhangi bir gün bildirilmedi. Stockholm’deki son gösteriler, durumu yalnızca uzattı ve şiddetlendirdi” dedi.

Haavisto, Finlandiya ve İsveç’in halihazırda NATO’nun mevcut girişimlerine aktif olarak dahil olduğunu, her iki ülkenin NATO ile birlikte üye devletlerin güvenliğini sağladığını belirtti. Finlandiya’nın Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaştığını hatırlatan Haavisto, Helsinki’nin amacının, NATO’nun Finlandiya ile Rusya arasındaki sınırını güvenli hale getirmek olduğunu ifade etti.

Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan’ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini de kaydetti. (AA)

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