Finlandiya’dan skandal karar: Erdoğan maketiyle eylem hakkında soruşturmadan sonuç çıkmadı

Geçen yıl başvurdukları NATO üyeliği süreci Nisan ayında tamamlanan ve resmen NATO üyesi olan Finlandiya ile Türkiye arasında ipleri gerecek bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş sonrasında İsveç ile birlikte NATO üyeliğine başvuran ve Nisan ayında resmen NATO üyesi olan Finlandiya ile Türkiye arasında yeni kriz kapıda…

Henüz NATO’ya üye olmadığı Mart ayında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir grup terör örgütü yandaşı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı eylem düzenlemişti. Eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketi de kullanılırken polis göstericileri dağıtmayı başarmıştı.

Helsinki’deki Kaivopuisto Caddesi üzerindeki Türkiye’nin büyükelçilik binası önünde gerçekleşen eylemde göstericiler maketin üzerine kan benzeri bir sıvı sürmek istemiş ve polis müdahale etmişti. Yaşananların ardından dün Helsinki polisi yapılan incelemeyi tamamladıklarını duyurdu.

Olayla ilgili bir basın bülteni yayınlayan dedektif baş müfettişi Juha-Matti Suominen, “Polisin olay sırasında müdahale etmesinden dolayı saldırıyı bir girişim olarak ele aldık. Hakaret girişimi Finlandiya ceza hukukunda ceza gerektirmez. Bu sebeple, bu davayı bir suç şüphesi olarak ele almak için bir sebep yok” dedi.

Fakat Suominen, göstericilerin çok sayıda silah taşıdığının tespit edildiğini ve bu sebeplerle soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Suominen, “Davada tehdit, huzurun bozulması ve başkalarına zarar verebilecek nesne ve maddelerin taşınması gibi suçlar bulunuyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsveç ile birlikte NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya’ya Türkiye ve Macaristan itiraz etmiş, Ankara her iki ülkeden de terörle mücadele yasalarını uyumlu hale getirmesini ve terörle mücadelede iş birliği yapılmasını istemişti.

Üç ülke arasında bu tartışma devam ederken, Finlandiya’da ve İsveç’te bir grup terör örgütü yanlısı eylemci sokağa çıkmış ve Helsinki’de ve Stockholm’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketinin de yer aldığı eylem düzenlemişti. Finlandiya’da yaşanan olay çok gündeme gelmezken, Stockholm’de yaşananlar Türkiye ile İsveç arasında ipleri kopma noktasına getirmişti.

Finlandiya’daki eylemciler de protesto gösterisi öncesinde polise haber vermiş fakat Erdoğan’ın maketinin “dans performansı” için kullanılacağını belirterek yanlış beyanda bulunmuşlardı. Terör örgütü yanlıları makete kan dökme girişiminde bulunurken de polis duruma müdahale etmiş ve göstericileri engellemişti.

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