Finlandiya’ya giden Zelenskiy’den Avrupalı liderlerle görüşme turu

Ukrayna lideri Zelenskiy, Finlandiya'ya Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti. Zelenskiy'nin akşam saatlerinde Nordik-Ukrayna Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya’nın Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu yardıma ilk yanıt verenlerden biri olduğunu belirterek destekleri için teşekkür etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Zelenskiy, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Rusya’ya uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırım paketlerinin Finlandiya ile görüşecekleri konulardan biri olduğunu, Rusya’nın bu yaptırımlardan sürekli kaçınmaya çalıştığını söyledi.

Rusya’ya ne kadar çok baskı uygulanırsa sonucun o kadar çabuk alınabileceğini vurgulayan Zelenskiy, “Bu yılın bizim için belirleyici olacağına inanıyorum. Avrupa için, Ukrayna için, zafer için belirleyici olacak. Teşekkürler Finlandiya. Bize yardım eden herkese teşekkürler” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto da İskandinav ülkelerinin Ukrayna’yı desteklemek konusunda elinde geleni yaptığını belirterek “Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna’ya 15’inci askeri destek paketimiz hazır ve 16’ıncının da olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

UÇAK ATIŞMASI

Niinisto, ‘neden savaş uçaklarının Ukrayna’ya verilmediği, neden beklendiği’ sorusunun yönetilmesi üzerine, “Bu konu önce F-16 uçaklarıyla gündeme geldi. Bizde onlardan yok ancak Hornet tipi savaş uçağı var. Onlar da oldukça eski ve birçok Avrupa ülkesinde bulunmuyor” cevabını verdi.

Bunun üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy araya girerek “Ama biz sizin uçaklarınızı seviyoruz. Onlar gayet iyiler” ifadesini kullandı.

Zelenskiy’nin akşam saatlerinde Nordik-Ukrayna Zirvesi’ne katılması ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüşmesi bekleniyor.

Bu arada Zelenskiy’nin 13-14 Mayıs’ta Almanya’yı ziyaret edeceği bildirildi. (AA)

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