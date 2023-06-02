Floransa’da konutların kısa süreli kiralanması durduruluyor

İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa'da şehir merkezindeki konutların kısa süreli konaklama için kiralanması durduruluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya'ya gelen milyonlarca turistin başlıca uğrak noktası olan, Rönesans’ın beşiği Floransa’da konutlara yönelik ilginç bir karar alındı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, yaptığı açıklamada, Floransa’nın, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından özel alan olarak belirlenen tarihi kent merkezindeki konutlarda bundan sonra kısa süreli kiralama yapılmasının durdurulacağını bildirdi.

Başkan Nardella, alınan tedbirin geriye dönük olmadığını ve 1 Haziran’dan itibaren geçerli olduğunu, bu karar doğrultusunda sadece bu tür yeni konaklama imkanı sunmak isteyenlere artık izin verilmeyeceğini ifade etti.

Nardella, bu tedbirle amaçlarının “Airbnb” ve diğer kısa süreli konaklama ve tatil imkanı sunan sitelerin Floransa’nın tarihi kent merkezini bu şekilde boşaltmasını durdurmak ve yerel konutları korumak olduğunu söyledi. Nardella, “Bunu durup böyle izleyemezdik.” dedi.

Floransa tarihi kent merkezinde halihazırda 8 bin 500 kadar evin bu şekilde kullanıldığı ifade ediliyor. Diğer yandan, sağ koalisyon hükümeti de İtalya’daki kısa süreli tatil kiralama piyasasına kısıtlamalar getirmeyi öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Tasarının amacının, kısa süreli kiralamaların turizmde yerel konaklama kapasitesi sunan otel gibi işletmelere göre orantısız olmasının önüne geçmek, kent merkezlerinin konut niteliğini korumak ve yerel halkın konut piyasasındaki fiyatlandırmalardan olumsuz etkilenmesini engellemek olduğu belirtiliyor. (AA)

İlginizi Çekebilir İtalya'dan yapay zekâ girişimleri için 150 milyon Euro'luk fon

İlginizi Çekebilir İtalya'nın meşhur bolonez sosunun tarifi 40 yıl sonra ilk kez değişti

İlginizi Çekebilir İtalya'ya düzensiz göçmen akını