Frankfurt’ta seçim ikinci tura kaldı

Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt'ta, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ilk turunda gerekli olan yüzde 50 sınırını bulan aday çıkmadı. 26 Mart'ta Hıristiyan Demokrat Parti ve Sosyal Demokrat Parti, Belediye Başkanlığı için yeniden yarışacak.

Ali GÜLEN

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Türk kızı Zübeyde ile olan evliliği başkanlığına mal olan, “Türkler’in Eniştesi” Sosyal Demokrat Partili Peter Feldmann’ın görevden “halk oyuyla” alınmasının ardından 500 bini aşkın Frankfurt’lu için sandık kuruldu.

TÜRK ADAY ÇOK AZ OY ALDI

Seçime katılım yüzde 40’ı aştı. Seçimde Hıristiyan Demokrat Parti büyük çıkış yaptı ve Uwe Becker, oyların yaklaşık yüzde 34.5’ini aldı.

İkinci sıraya SPD’nin adayı Mike Josef yerleşti ve oyların yüzde 24’ünü almayı başardı. Yeşiller’in büyük umut bağladığı ve Berlin’den özel olarak getirttiği Dr. Manuela Rottmann yüzde 21,3 oy alırken, en büyük sürprizi Frankfurtluların yakından tanıdığı vatman Peter Wirth yaptı. Wirth seçime bağımsız girip oyların yüzde 5.1’ini aldı.

Seçimdeki tek Türk kökenli aday olan Liberal Partili Yankı Pürsün ise yüzde 2.8’de kaldı. Türk kökenli seçmenlerin büyük çoğunluğunun SPD’nin oylarını düşürmemek için taktiksel davranıp Pürsün’e oy vermediği düşünülüyor.

Seçimde hiçbir aday yüzde 50’yi aşamadığı için 26 Mart’ta yeniden sandığa gidilecek. Frankfurtlular, 26 Mart’ta CDU’lu Uwe Becker’i ya da SPD’li Mike Josef’i başkan olarak seçecek.

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