Fransa’da okulda namaz tartışması

Fransa'da "okullarda öğrencilerin namaz kılmasının laikliği tehlikeye attığı" tartışması başladı.

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Fransa’da okullarda öğrencilerin namaz kılmasının laikliği tehlikeye attığı” tartışılıyor.

Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye ve Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ortak yazılı açıklamasında, Nice kentindeki 3 ilkokul, 1 lise ve 1 ortaokulda “laiklik” prensibine karşı ciddi ihlaller yapıldığı ve okulda öğle molasında bazı öğrencilerin namaz kıldığı belirtildi.

Söz konusu çocukların ailelerinin okul müdürleri tarafından çağrıldığı aktarılan açıklamada, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, bu konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransız sosyal medya kullanıcıları, ülke basınında geniş yer bulan konuya tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı “Estrosi’nin dedikleri hakkında herhangi bir kanıtı olan var mı?” ifadesini kullanırken, farklı sosyal medya kullanıcıları da kamu okullarındaki akran zorbalığı ve mali sorunlara dikkati çekerek bunların öncelikli olarak çözülmesi gereken meseleler olduğunu savundu. (AA)