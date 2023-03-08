Fransa’daki grev nedeniyle THY’den sefer iptalleri
Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki genel grev nedeniyle 9 ve 10 Mart'ta planlanan Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarında bazı seferleri iptal etti.
THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Fransa’da genel grev nedeniyle 9 ile 10 Mart’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planlanan Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
9 Mart için iptal edilen seferler şu şekilde:
TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon
TK 1825 İstanbul- Paris
TK 7855 Lyon- Sabiha Gökçen
TK 1826 Paris- İstanbul
TK 1829 İstanbul – Paris
TK 1365 İstanbul -Marsilya
TK 1366 Marsilya-İstanbul
10 Mart’ta iptal edilen seferler ise şunlar:
TK 1830 Paris – İstanbul
TK 1807 İstanbul -Lyon
TK 1808 Lyon – İstanbul
TK 1365 İstanbul-Marsilya
TK 1366 Marsilya – İstanbul