Fukuşima’daki atık suyu içmeyi öneren Başbakan’a tepki
Güney Kore'de ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung, 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle nükleer sızıntı meydana gelen Fukuşima Nükleer Santrali'nden tahliye edilecek radyoaktif suyun güvenli olduğunu iddia eden Başbakan Han Duck-soo'yu "Japonya’nın sözcüsü" gibi davranmakla suçladı.
Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap’a göre Lee, parti toplantısı sırasında, Başbakan Han’ın Fukuşima’daki atık suyla ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi.
Lee, düzgünce arıtılan radyoaktif suyu içeceğini belirten Başbakan Han'ı “Japonya'nın sözcüsü” gibi davranmakla itham etti.
Japonya’nın atık suyu tahliye planına Güney Kore’nin karşı çıkması gerektiğini belirten Lee, Japonya’nın içilebilir olduğunu iddia ettiği suyu okyanusa neden boşaltmak istediğini merak ettiğini kaydetti.
South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han, 12 Haziran’da Güney Kore Ulusal Meclisinde, Seul hükümetini eleştirilerin odak noktası haline getiren nükleer santraldeki radyoaktif suyla alakalı sorulara yanıt vermişti.
Han, Japonya’nın 2011’de nükleer kaza yaşanan Fukuşima’daki santralde biriken radyoaktif atık su hakkındaki endişeleri giderebilmek için suyu, arıtıldıktan sonra içme teklifinde bulunmuştu.
Muhalefetin meclis üyelerinin radyoaktif suyu halka açık bir şekilde içmesi baskılarının ardından Han, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) içme suyu standartlarına göre arındırılması halinde bu suyu içebileceğini dile getirmişti. (AA)