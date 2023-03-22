Galler Prensi William’dan Polonya’ya sürpriz ziyaret
Galler Prensi William'ın sürpriz bir ziyaret kapsamında Polonya'ya geldiği bildirildi.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Prens William, Polonya’nın güneydoğusundaki Rzeszow şehrine öğle saatlerinde geldi.
William, sürpriz ziyareti çerçevesinde Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak ile görüştü.
Prens William’ın bu akşam saatlerinde Varşova’daki bir mülteci barınma merkezini de ziyaret edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın yarın Prens Williams’ı kabul edeceği bilgisi paylaşıldı. (AA)