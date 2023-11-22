Gazze’de 5 bin 300 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.

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BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze’deki duruma ilişkin oturum düzenlendi. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’de çatışmaya insani ara verilmesinin yeterli olmadığını işaret ederek acilen katliama son verilmesi için insani ateşkes gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Russell, Gazze’nin güneyinde askeri hareketliliğin arttığına dikkati çekerek bunun zaten kötü olan insani durumu korkunç bir hale getireceğini belirterek “Güney’e yönelik saldırılar engellenmeli.” dedi.

BMGK’nin kabul ettiği 2712 sayılı kararı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Russell kararın savaşın çocuklar üzerindeki orantısız etkisine işaret ettiğine ve uygulanmasının önem taşıdığını söyledi.

“GAZZE ÇOCUKLAR İÇİN DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YERİ”

Russell, mevcut krizdeki can kaybının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek BM’nin 17 yıldır çocuklara yönelik ihlalleri kaydettiğini, bu süreçte öldürülen çocuk sayısının 1653 olduğunu bildirdi.

Savaşın acilen sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Russell, “Sadece 46 günde 5 bin 300 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu günde 115 çocuğa tekabül ediyor. Gazze’de ölümlerin yüzde 40’ını çocuklar oluşturuyor. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşılmadı. Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri.” ifadesini kullandı.

Gazze’de yaklaşık 1200 çocuğun ise enkaz altında olduğuna yönelik bilgi edindiklerini kaydeden Russell, “Çocuklar sadece bombalar, roketler ya da silahlar yüzünden ölmüyor. Aynı zamanda korkunç yaşam koşulları ölüme yol açıyor.” diye konuştu.

Russell, Gazze Şeridi’nde 1 milyon, yani tüm çocukların gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Catherine Russell, 7 Ekim’den bu yana İsrail’de 35, Batı Şeria’da ise 56 çocuğun öldürüldüğünü, burada 450 bin çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Gazze ziyaretinde birçok aile ve çocukla bir araya geldiğini aktaran Russell, “Gördüklerim ve duyduklarım aklımdan çıkmıyor.” dedi.

“ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 67’SİNİ KADIN VE ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR”

BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’deki duruma ilişkin oturum düzenlendi. Burada konuşma yapan BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, “Gazze’deki kadınlar, barış için dua ettiklerini ancak barış olmayacaksa da uykularında kollarında çocuklarıyla hızlı bir şekilde ölmek için dua ettiklerini anlatıyorlar. Dünyanın herhangi bir yerinde bir annenin bu şekilde dua etmek zorunda kalması, hepimizi utandırmalı.” ifadelerini kullandı.

Bahous, 7 Ekim’den önce işgal altındaki Filistin topraklarında sivil ölümlerin yüzde 67’sinin erkeklerden oluştuğunu kaydederek, durumun 7 Ekim’den sonra tersine döndüğünü, Gazze’de öldürülen 14 bin sivilin yüzde 67’sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

“Bu, Gazze’de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının öldürüldüğü anlamına geliyor.” diyen Bahous, Gazze’de halihazırda yaklaşık 800 bin kadının yerinden edildiğini açıkladı.

BM Nüfus Fonu (UNFPA) İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem de gelecek ay içinde Gazze’de 5 bin 500 hamile kadının doğum yapmasının beklendiğini aktardı. Kanem, günde yaklaşık 18 kadının “korkunç durumlarda” doğum yaptığını anlatarak, yeni doğan bebeklerin geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

“Doğum mutlu bir başlangıç olması gerekirken ölüm, yıkım ve korkuyla gölgeleniyor.” diyen Kanem, hamile kadınların yüzde 15’inin riskli doğum tehlikesi taşıdığını ve daha zor durumlara maruz kaldığını belirtti.

Kanem, UNFPA’nın son 47 günde doğum yapan 7 bin kadın için derin endişe duyduğunu belirterek bu kadınların, gerekli bakımı alamadığını söyledi.

Batı Şeria’da 70 bin hamile kadının bulunduğu bilgisini paylaşan Kanem, bunların 8 bininin gelecek ay doğum yapacağını, bölgede yerleşimci şiddetinin arttığını ve halkın yerinden edildiğini dile getirdi.

“KALICI ATEŞKESE İHTİYAÇ DUYULUYOR”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörlüğü tarafından Gazze ve Sudan’daki sağlık durumuna ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantı, dün İsrail’in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze’de evinin bombalanması neticesinde hayatını kaybeden DSÖ çalışanı Dima Abdullatif Mohammed Alhaj için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari, burada yaptığı konuşmada, Gazze’de siviller için hiçbir bölgenin güvenli olmadığını belirtti.

Gazze’de masum sivillerin ölümlerinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Al-Mandhari, Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Al-Mandhari, “Gazze’de insanlar sağlık hizmetleri ile barınma ve korunma olanaklarından mahrum bırakılıyor. Gazze nüfusunun neredeyse 4’te 3’ü ülke içinde yerinden edilmiş ve aktif çatışmalardan kaçmak için birçok kez yer değiştirmiş durumda.” dedi.

Gazze’deki en güvenli sığınaklar olması gereken hastanelerin dahi saldırılardan korunamadığını vurgulayan Al-Mandhari, “DSÖ, Gazze Şeridi’nde sağlık hizmetlerine yönelik 178 saldırıyı belgeledi. Bu saldırılar 553 ölüm ve 696 kayıpla sonuçlandı. Gazze’deki sağlık sistemi, ihtiyaçların artmaya devam ettiği bir dönemde insanlara hizmet veremiyor. 36 hastaneden 27’si hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı.” dedi.

Al-Mandhari, sağlık çalışanları, hastaları ve sağlık tesislerinin çatışmalardan korunması yönündeki çağrılarını yineledi. (AA)

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