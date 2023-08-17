Genç başbakan boşanma sonrasında festivallerde boy gösterdi

Dünyanın en genç başbakanlarından olan Sanna Marin, boşandıktan sonra paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kısa bir süre önce istifasını cumhurbaşkanına sunan ve birkaç ay önce eşiyle boşanan Finlandiya’nın 37 yaşındaki başbakanı Sanna Marin, başkent Helsinki’deki partilerde eğlenirken görüntülendi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Marin, farklı kombinasyonlarla katıldığı festivallerde doyasıya eğlendi. Arkadaşlarıyla birlikte 3 gün süren müzik festivali Flow Festival’e katılan Marin, renkli tasarımlar da tercih etti, siyah bir elbise de tercih etti.

Festivalin ikinci gününde deri mini etek, göbeği açıkta bırakan crop-top tarzı bir üst ve topuklu ayakkabı tercih eden Marin, daha sonra ise uzun siyah bir elbise ve bot giydi. Marin’in ikinci gün tercih ettiği kostümün son dönemin popüler filmi Barbie’ye gönderme olduğu da sosyal medyada konuşuldu.

Başbakanlığı sürecinde çekilen parti videoları ve fotoğraflarıyla sık sık muhaliflerin eleştiri oklarının yöneldiği Sarin, “Uzun bir süredir ilk gerçek yaz tatilimi yapıyorum” dedi. Fotoğraf ve videolarda Marin’in gençlerle birlikte konserleri takip ederek eğlendiği ve dans ettiği de görülüyor. Bu görüntülerde yer alan gençlerin ise yanlarında başbakan olduğunu fark etmemeleri de dikkat çekti.

Marin, “Bu tatilde 5 yaşındaki kızım Emma ile ilgilendim, spor yaptım, arkadaşlarımla zaman geçirdim, güzel yemekler yiyip unutulmaz seyahatlere katıldım” dedi. Çok sayıda takipçisi Marin’in bu tavrını desteklediğini de belirtti.

İlginizi Çekebilir Görevi devreden Sanna Marin'den tek bir rica

İlginizi Çekebilir Dans videoları olay olmuştu: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanma kararı aldı

İlginizi Çekebilir Partileri çok konuşulmuştu... Sanna Marin'den istifa kararı

İlginizi Çekebilir Çılgın partileri olay olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in koltuğu sallantıda