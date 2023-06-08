Gizli anlaşma ortaya çıktı: Burunlarının dibinde casus üssü kurmuşlar

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Çin ile Küba arasında gizli bir anlaşma yapıldığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Çin ile Küba arasında gizli bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, iki ülke arasında milyarlarca dolarlık bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Gazeteye konuşan yetkililer Çin hükümetinin Küba’ya “büyük bir casus üssü” inşa etme planı içerisinde olduğunu ve Florida ile çok yakın mesafede bulunan Küba’daki casus üssünde birçok verinin ele geçirilebileceğini aktardı.

Ekonomik kriz içerisindeki Küba’ya Çin’in “milyarlarca dolar” ödemeye hazır olduğu ve iki ülkenin prensipte anlaştığı da belirtildi. ABD istihbaratı bu gelişmeyi ABD Başkanı Biden yönetimine aktarırken Washington’da yeni bir tehdide karşı endişe oluştuğu da belirtildi.

ABD’NİN ARKA BAHÇESİNDE TEHDİT

Washington, Pekin’i en büyük ekonomik ve askeri rakip olarak görüyor. Gelişmiş askeri ve istihbarat sistemlerinin olduğu bir Çin üssünün ABD’nin “arka bahçesinde” olması da ABD açısından tehlikenin boyutunu artırıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, “Bu rapor özelinde bir açıklama yapamam ama Çin’in Dünya’nın farklı bölgelerinde askeri altyapıya yatırım yapma çabaları içerisinde olduğunu biliyorum” dedi. Kirby, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerinin de altını çizdi.

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