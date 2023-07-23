Görüntüler çok kötü: Rodos yangını söndürülemiyor

Yunanistan’da birçok noktada 5 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda etkisini artıran sıcaklarla birlikte yangınların da başladığı Akdeniz ve Ege’den korkunç görüntüler ve haberler geliyor…

Yangınlarla boğuşan Yunanistan’ın turistik adası ve büyük adalarından Rodos’ta başlayan yangın kontrol altına alınamıyor.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

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Rodos itfaiyesi sözcüsü Vassilis Vathrakoiannis, alevlerin Pazar sabahının erken saatlerinde devam ettiğini ve en büyük endişelerinin yangınların yeniden artması olduğunu söyledi.

Vathrakoiannis, “Alevlerin öğlen 12.00 ile 17.00 arasında artmasını bekliyoruz. Fakat bu daha erken de olabilir. Rodos’taki durum çok zorlayıcı çünkü kontrol altına alınamıyor. Az nem, yüksek toprak ısısı ve hava sıcaklığı ve güçlü rüzgarlar patlayıcı bir karışım ortaya çıkarıyor” dedi.

“EN TEHLİKELİ YANGIN”

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

Artopios, Ada’ya, sabahın erken saatlerinde destek ekiplerinin ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Rodos’taki yangının, “Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi” olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200’den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede “yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna” dair uyarılarda bulundu.

Yunanistan’a şu ana kadar Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa’dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

İNGİLİZLER MAHSUR KALDI

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise, İngiliz turistlerin Rodos’ta mahsur kaldığı iddia edildi. Adadan dün yaklaşık 30 bin insan tahliye edilirken, binlerce İngiliz vatandaşının ise kendi halinde bırakıldığı ve yerel yönetim üzerinde çok büyük bir yoğunluk ve baskı olduğu aktarıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Debbie Antoine isimli bir kadın, kızı Kelly Nicholls’a ulaşamadığını söyledi. Antoine, “Kızım Kelly, eşi ve iki çocuğu Princess Andriana Resort & Spa’da tatil yapıyordu. Fakat tahliye sürecinde ne otelde ne de havayolu şirketinden kimse yardımcı olmadı. Kilometrelerce yolu yürümüşler ve sadece bölgede yaşayanlar onlara su vermiş” dedi.

İngiliz medyasına konuşan tatilciler, otel çalışanlarının turistlere gıda ya da su yardımı yapmadığını ve sadece havlu verdiğini söylerken, turistlerin eşyalarını kaybettiklerini ve birçoğunun mayo ve bikiniyle kaldıkları da aktarıldı.

Otellerden tahliye edilen turistlerin birçoğunun okul ve spor salonlarına götürüldüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya varmıştı. (AJANSLAR)

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