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Gözaltına alındı: Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde protesto

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini protesto eden monarşi karşıtı "Cumhuriyet" hareketinin lideri Graham Smith gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:48 - 06 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Gözaltına alındı: Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde protesto

The Guardian’ın haberine göre, monarşi karşıtı gösterilerin yapıldığı Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda Cumhuriyetçi hareketin başkanı Smith’e pankart dağıttığı sırada polis müdahale etti.

Protestocu, polis tarafından gözaltına alındı…

Smith’in yanı sıra monarşi karşıtı gösterilerin yapılmasına öncülük eden 5 kişi daha polisler tarafından durduruldu.

Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni bugün düzenleniyor…

İlerleyen saatlerde Trafalgar Meydanı’nda Cumhuriyetçi gruplardan 2 binden fazla göstericinin toplanması bekleniyor. Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni sırasında olası gösterilere karşı şehirde 11 bin 500 polis görev yapıyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 1953’te 3 saat süren taç giyme törenine 8 binden fazla konuk katılmıştı. Kral Charles için yapılacak törenin daha kısa ve küçük kapsamlı olması bekleniyor.

Kral Charles’ın taç giyme törenine 2 bin 200 davetlinin katılacağı biliniyor. (AA)

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