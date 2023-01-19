Gözler Dünya Ekonomik Forumu’nda: Zenginlerin özel jetleri Davos’ta sıralandı

er, özel jetleriyle toplantıya katılıyor. İsviçre’deki Zürih Havalimanı’nda Davos için gelen konukların uçakları nedeniyle yoğunluk gözleniyor. Zürih’ten yaklaşık 150 kilometre uzakta olan Davos’a jetleriyle gelen birçok VIP konuğun Zürih üzerinden etkinlik alanına gittiği belirtildi. Bazı davetliler ise özel jetlerini Zürih Havalimanı’nda bıraktı.

GREENPEACE TEPKİLİ

Doğa ve çevre sorunları üzerine yoğunlaşan sivil toplum kuruluşu Greenpeace de özel jetlere tepki gösterdi. Özel jetlerin trenlerden 50 kat daha fazla çevreye zarar verdiğini belirten Greenpeace yetkilileri geçen yıl bir hafta boyucna 1040 özel uçağın Davos’a iniş yaptığını ve bu durumun büyük bir çevre kirliliği yarattığını duyurdu.

Geçen yıl Davos’a gelen özel jetlerin ortalamadan dört kat daha fazla karbondioksit salınımına sebep olduğu belirtilirken bunun da yaklaşık 350 bin otomobilin çıkardığı karbondioksite denk olduğu kaydedildi.

Bu yıl Davos’ta gerçekleşecek zirve öncesinde Greenpeace’ten Klara Maria Schenk, “İnsanların iklim sorunlarını çözme vaadiyle geldiği bir etkinliğe jetle gitmek ikiyüzlülüktür” ifadesini kullandı.