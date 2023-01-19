Gözler Dünya Ekonomik Forumu’nda: Zenginlerin özel jetleri Davos’ta sıralandı
Dünyanın önde gelen siyasetçileri, iş insanları ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu yarın sona eriyor... Küresel iklim değişikliği, ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok konunun gündeme geldiği zirvede zenginlerin özel jetleri ise adeta park yeri bulmakta zorlandı.
İsviçre’nin dağlık kasabası Davos’ta her yıl gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu devam ederken uluslararası kamuoyu ve çevre aktivistlerinin gözü zenginlerin özel jetlerinde oldu… İngiliz haber ajansı Reuters, dünyaca ünlü iş insanları ve kanaat önderlerinin özel jetleriyle Davos’a geldiğine dikkat çekerek bu kişilere ait jetlerin adeta park yeri bulamadığını gözler önüne serdi.
Reuters’ın paylaştığı fotoğraflarda Davos’un katılımcılarına ait özel jetlerin Duebendorf’taki İsviçre Hava Kuvvetler Üssü’nde sıralı bir biçimde park ettiği görülüyor.
Öte yandan İsviçre’nin popüler kenti Zürih’teki havalimanında da Davos yoğunluğu yaşanıyor.
GREENPEACE TEPKİLİ
Doğa ve çevre sorunları üzerine yoğunlaşan sivil toplum kuruluşu Greenpeace de özel jetlere tepki gösterdi. Özel jetlerin trenlerden 50 kat daha fazla çevreye zarar verdiğini belirten Greenpeace yetkilileri geçen yıl bir hafta boyucna 1040 özel uçağın Davos’a iniş yaptığını ve bu durumun büyük bir çevre kirliliği yarattığını duyurdu.
Geçen yıl Davos’a gelen özel jetlerin ortalamadan dört kat daha fazla karbondioksit salınımına sebep olduğu belirtilirken bunun da yaklaşık 350 bin otomobilin çıkardığı karbondioksite denk olduğu kaydedildi.
Bu yıl Davos’ta gerçekleşecek zirve öncesinde Greenpeace’ten Klara Maria Schenk, “İnsanların iklim sorunlarını çözme vaadiyle geldiği bir etkinliğe jetle gitmek ikiyüzlülüktür” ifadesini kullandı.