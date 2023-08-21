Guatemala’da sol seçimden zaferle çıktı

Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunu sol görüşlü Arevalo kazandı.

Sozcu.com.tr

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Guatemala’da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres’e karşı yarışan sol görüşlü Bernardo Arevalo, büyük farkla galip geldi.

Guatemala Seçim Mahkemesinin verilerine göre, ülkede dün düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 98’inden fazlası sayıldı. İlk turda oyların yüzde 11,77’sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan Arevalo, ikinci turda yüzde 58 oyla seçimi önde bitirdi.

Arevalo, seçim sonucunu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda “Yaşasın Guatemala” paylaşımıyla kutladı. Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, X sosyal medya platformunda Arevalo’yu tebrik etti.

Eski Guatemala Devlet Başkanı Juan Jose’nin 64 yaşındaki oğlu Bernardo Arevalo, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı, Madrid Büyükelçisi ve İsrail Konsolosu olarak görev yaptı. Arevalo, ülkeyi yıllardır yöneten geleneksel siyasi sınıfla arasına mesafe koyan “yolsuzluk karşıtı aday” olarak tanındı.

EKVADOR’DA SEÇİM 2. TURA KALDI

Ekvador’da ise dün düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 85’inin sayımı tamamlandı, hiçbir adayın yeterli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor.

Solcu aday Luisa Gonzalez, yüzde 33 ile seçimleri önde götürürken eski milletvekili Daniel Noboa oyların yüzde 24’ünü aldı.

Ekvador yasaları gereği bir adayın galip olması için oyların yüzde 50’sini alması ya da en yakın rakibine 10 puan fark atması koşuluyla oyların en az yüzde 40’ını alması gerekiyor. Buna göre en çok oyu alan Gonzalez ve Noboa, ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan seçimlere kısa süre kala suikasta kurban giden Fernando Villavicencio’nun yerine aday gösterilen Christian Zurita, oyların yüzde 16’sını alarak seçimi 3. sırada bitirdi. (AA)

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