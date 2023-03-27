Güney Afrika’da su kıtlığı yaşanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin birçok bölgesinde, iklim değişikliğinin etkisi, yönetimsel sorunlar ve eskiyen altyapı nedeniyle su kıtlığı yaşandığı bildirildi.

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Su ve Hıfzıssıhha Bakanı Senzo Mchunu, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan su kıtlığından duydukları endişeyi dile getirerek, özellikle ülkenin en büyük eyaleti Gauteng’de durumun daha da kritik olduğunu ifade etti.

Mchunu, Gauteng eyaletinde günlük su arzının talebi karşılamadığını belirterek, “Gauteng’de su talebini karşılama noktasında günlük 300 milyon litre eksiğimiz var” ifadelerini kullandı.

SORUNUN NE ZAMAN ÇÖZÜLECEĞİ BELİRSİZ

Ülkenin ekonomik kalbi kabul edilen ve 6 milyonluk nüfusa sahip Johannesburg, mevcut su kıtlığından en ağır etkilenen yerlerin başında geliyor.

Kentin güney bölgelerinde yaşanan su kıtlığı haftalardır devam ederken, geçen hafta başından beri kent merkezi ve banliyölerinde saatler süren su kesintileri yaşanıyor.

Johannesburg Büyükşehir Belediye Başkanı Thapelo Amad, su sorununu çözmek için ellerinden geleni yapmalarına rağmen kente su sağlayan işletmeler arasında yaşanan koordinasyon eksiklikleri nedeniyle sorunun ne zaman çözüleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Ülkenin yürütme başkenti Pretorya ve en büyük kenti Johannesburg, Gauteng eyaletinde bulunuyor. (AA)

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