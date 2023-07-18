Güney Kore’de can kaybı artıyor
Güney Kore’de 9 Temmuz'dan bu yana etkili olan sağanak yağışlar sonucu oluşan selde ölü sayısı 41'e yükseldi.
Güney Kore'de yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 41 oldu.
Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 12 binden fazla kişi tahliye edilirken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
139’u ev olmak üzere ülke genelinde sel sonucu zarar gören binaların sayısı 1000’i geçti.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü ve kayıp sayısında artış yaşanmasından endişe duyuyor.
İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmıştı.