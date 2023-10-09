Hamas’ın saldırdığı anları böyle kaydettiler: Ölü taklidi yaptılar ve…

Hamas'ın askeri kanadının cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırı sonrasında dikkat çekici görüntü ve açıklamalar geldi...

Sozcu.com.tr

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Cumartesi günü Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail'e başlattığı “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor…

Cumartesi günü Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Hem İsrail hem de Filistin tarafından 1000’den fazla insanın yaşamını yitirdiği çatışmalar giderek sertleşiyor.

Hamas militanlarının İsrail-Gazze sınırına yakın bir bölgede düzenlenen Supernova Müzik Festivali’ndeki katılımcılara saldırması uluslararası kamuoyunda gündemden düşmüyor… Festivale katılan yüzlerce katılımcının öldüğü İsrail yönetimi tarafından açıklanırken, saldırılardan kurtulanlar da açıklamalarda bulundu.

Saldırılar sırasında festival alanında olan ve makilik bir alanda saldırganların uzaklaşmasını bekleyen bir kadın ve bir erkek yaşadıkları anları video ile paylaştı. Görüntülerde yere yatarak ölü taklidi yapan erkek ve kadın kamera önünde uzanırken görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “Çalılıkların arasında Hamas’tan saklanıyoruz” ifadesi kullanıldı. Çiftin kimliği açıklanmazken, daha sonraki sosyal medya paylaşımlarında çiftin daha sonra İsrail tankları yanında poz verdiği kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “Burada ne olduğunu anlamadık. Fakat polisler teröristleri öldürdü. Polisleri görünce onların yanına koştuk” ifadesi yer aldı.

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