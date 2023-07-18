Hazine bakanının tokalaşma görüntüleri tartışma yarattı: Yediği mantardan halüsinasyon mu gördü?

ABD Hazine Bakanı Yellen'in Çin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı karşısında aşırı bir biçimde öne eğilmesi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Çin’de resmi temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in görüntüleri gündem oldu…

Çin’de bir dizi görüşme gerçekleştiren 76 yaşındaki Yellen’in Çinli mevkidaşı ile kameralar önünde görüştüğünde tokalaştıktan sonra birkaç kez aşırı bir biçimde öne eğilmesi alay konusu oldu. ABD’de bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler ise Yellen’in diplomatik protokolü bozduğunu söyledi.

Yellen’in birçok kez öne eğilmesinin sebebi henüz belli olmazken, ABD ve Çin medyasından dikkat çekici bir iddia geldi.

İddiaya göre Yellen, bu görüşme öncesinde Pekin’deki bir restoranda halüsinojenik mantar tüketti. Yellen’in bu mantarları yedikten sonra tavırları ve hareketlerinde değişiklik olduğu öne sürüldü. Bazı kaynaklar, Yellen’in görüşmeden önce dört porsiyon mantar yediğini belirtti.

Yellen’in Pekin’de yemek yediği restoranın şefi ise iddiaları yalanladı. Mantarları iyice temizlediklerini ve iyice pişirdiklerini söyleyen şef Yellen’e zararlı bir yemek sunmadıklarını söyledi.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’e konuşan Kunming Botanik Enstitüsü’nde görevli Profesör Peter Mortimer, “Bir arkadaşım daha önce yanlışlıkla mantar yemişti ve 3 gün boyuna halüsinasyon görmüştü” dedi.

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