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Herson’da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Rusya'nın geri çekildiği, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson kentinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:56 - 21 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Herson’da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı piroteknisyenler, ülkenin güneyindeki Herson kentinde mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanı Serhi Kruk, “Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nde piroteknikçi olarak çalışmak büyük bir sorumluluk, güç ve her gün yüzlerce düşman mühimmatını etkisiz hale getirme cesareti gerektiriyor” dedi.

Servisten paylaşılan görüntüde, ekiplerin arazide yaptığı çalışmalar ve tespit edilen mayının imha edildiği anlar yer aldı.

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