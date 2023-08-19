Hesabı ödemeden kaçtılar, parayı tatildeki başbakan ödedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan turistlerin Arnavutluk'ta bir restoranda hesabı ödemeden kaçması ve hesabı kendi cebinden ödemesi konusunda sert bir açıklama yaptı.

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Arnavutluk’un Berat kentinde restorandan hesap ödemeden çıkan bir grup İtalyan turistin faturası, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından ödendi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Meloni’nin Arnavutluk’ta tatil yaptığı günlerde bir grup İtalyan turist, yemek yedikleri restorandan hesap ödemeden ayrıldı.

İtalya’nın Tiran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni’nin talimatıyla Berat kentindeki restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin yaklaşık 80 avro tutarındaki faturasının ödendiği bildirildi.

Açıklamada, “İtalyanlar, kurallara saygılıdır ve borçlarını öderler. Bu tür olayların tekrarlanmamasını ümit ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı, faturanın Meloni’ye sağlanan şahsi ödenekten karşılandığı belirtildi.

MELONİ: RAMA SÖYLEDİ, BÜYÜK UTANÇ DUYDUM

Konuyla ilgili olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de bir açıklama yaparak “Bu olay karşısında büyük bir utanç duydum. Temsil etmeyi hedeflediğim İtalya, emeğe saygı göstermeyen veya başkalarını aldatmanın eğlenceli olduğunu düşünen bir ülke değil” dedi.

Başbakan Meloni, şunları söyledi:

“Arnavutluk ziyaretim sırasında, Başbakan Rama, dört İtalyan turistin hesapları ödemeden bir restorandan ayrıldıklarını bana aktardı. Bu turistlerin videosunun internette yayılmasının ardından restoran sahibi, yine de misafirlerinin iyi vakit geçirdiğini ve lezzetli yemeklerini beğendiklerini belirtti.

Bu tür davranışları kabul edemem. Temsil etmeyi arzuladığım İtalya, yurt dışında bu tür olumsuz davranışlarıyla anılan bir ülke değil. Bu nedenle büyükelçimize restorana gidip hesabı ödemesini talep ettim. Hesabı kendi cebimden karşıladım ve bu durumu bile kamuoyuna açıklamayı gerekli görmedim.

Yine de, bu basit eylem bile İtalya’da bazı muhalif kesimler tarafından tartışma konusu yapıldı. Böylesine basit bir konuda bile tümünün aynı düşüncede olacağını umuyordum.”

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