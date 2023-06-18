Abone Ol

Hindistan’da aşırı sıcaklardan onlarca insan yaşamını yitirdi

Hindistan’ı etkisi altına alan sıcak hava dalgası 98 kişinin ölümüne neden oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hindistan’da aşırı sıcaklardan onlarca insan yaşamını yitirdi

Hindustan Times'ın haberine göre ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 54 kişi ve Bihar eyaletinde 44 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ölümlerle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

İki eyalette de sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı bildirildi.

Bihar eyaletinin başkenti Patna'da tüm okulların 24 Haziran'a kadar tatil edildiği duyuruldu. (AA)

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Hafta sağanakla başlayacakİlginizi ÇekebilirMeteoroloji'den hava durumu uyarısı: Hafta sağanakla başlayacakYüksek sıcaklıklar Hindistan'da onlarca kişinin canını aldıİlginizi ÇekebilirYüksek sıcaklıklar Hindistan'da onlarca kişinin canını aldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam