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Hindistan’dan balistik füze denemesi

Hindistan, balistik füze Agni-1'in deneme atışını gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
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Hindistan’dan balistik füze denemesi

Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1’in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası’ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, “Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir” ifadesi kullanıldı. (AA)

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