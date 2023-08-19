Hırvatistan’daki taksiciler için kullanılan cinsel saldırı iddiaları alarma geçirdi

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Hırvatistan'da cinsel saldırıya uğrayan İngiliz turistlere yönelik "olağanüstü" seyahat tavsiyeleri yayınladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yerel basında çıkan haberlere göre, son haftalarda Hırvatistan’ın sahil kenti Split’te en az iki kadının taksi şoförleri tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi.

Temmuz ayının sonunda meydana gelen bir olayda, 23 yaşındaki bir taksicinin, aynı yaşta olduğu bildirilen bir İngiliz kadına saldırdığı söyleniyor.

Kadının, polise, saldırının sarhoşken meydana geldiği ve rıza göstermediğini söylediği, sürücünün ise “cinsel ilişkinin rızaya dayalı” olduğu konusunda ısrar ettiği bildirildi.

Hırvatistan gazetesi Vecernji’nin haberine göre, kadının şimdi Hırvatistan’ı terk ettiği bildirilirken, sürücünün mahkemede yargılanma sürecinde kadınla temasa geçmemesi söylendi.

Yaklaşık bir hafta sonra, 20 yaşındaki bir Fransız kadın, Split’te polise başka bir cinsel saldırı olduğunu bildirdi.

Vecernji, her iki durumda da sürücülerin bir taksi çağırma uygulaması aracılığıyla çağrıldığını, ancak sürücülerin kadınları aldıktan sonra yolculuklarının takip edilmemesi için yolculuğu iptal ettiğini bildirdi.

Yerel gazete Slobodna Dalmacija da başka bir İngiliz kadının, nisan ayında Dubrovnik’te bir taksi şoförünü kendisine tecavüz etmekle suçladığını bildirdi.

“YOLCULUĞUNUZU TELEFONDA PAYLAŞIN”

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ise yayınladığı tavsiyede, “Hırvatistan’da taksilerde veya Uber’lerde cinsel saldırı raporları var.”

“Riski azaltmak ve olası saldırıları önlemeye yardımcı olmak için şunları yapabilirsiniz: taksinin numarasının fotoğrafını çekip bir arkadaşınıza veya başka birine gönderebilirsiniz; yolculuk durumunuzu Uber uygulamasında paylaşın; taksideyken birisini arayarak hangi taksi olduğunu ve nereye gittiğinizi söyleyin.” dedi.

Hırvatistan’da 120 binden fazla kullanıcısı olan Uber, uygulamasını kullanan herkesin güvenliğinin “mutlak bir öncelik” olduğunu söylüyor.

The Sun’a konuşan bir şirket sözcüsü de, “Tüm sürücüler, diğer şeylerin yanı sıra sabıka kaydı kontrolünü de içeren katı bir doğrulama sürecinden geçmelidir” dedi.

İlginizi Çekebilir Aktör Kevin Spacey hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları devam ediyor

İlginizi Çekebilir Müşteri seçen taksi şoförlerine ceza üstüne ceza

İlginizi Çekebilir ABD ordusunda cinsel saldırı vakaları arttı