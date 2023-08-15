İddianame açıklandı: Trump’a yeni suçlamalar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suçlamalar yöneltildi.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında “bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik”, “yalan beyanda bulunmak için komplo kurma” ve “eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme” gibi iddiaların yer aldığı yeni suçlamalar yöneltildi.

Georgia’nın Atlanta kentinde Trump’ın “eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi” iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından eski Başkan’a yeni suçlamalar yöneltilen iddianame kamuya açıklandı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump’a aralarında “bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik”, “yalan beyanda bulunmak için komplo kurma” ve “eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme” gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.

Trump’ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.

TRUMP’IN EKİBİNDEN TEPKİ

Büyük jürinin iddianameyle ilgili hazırlığına ilişkin basına haberlerin düşmeye başlamasının ardından Trump’ın kampanya ekibi, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis’i hedef alan bir açıklama yayımladı. Willis’in “kudurmuş bir partizan” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Tüm bu yozlaşmış Demokrat girişimleri başarısız olacak.” ifadesine yer verildi.

Trump, dün sabah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, soruşturmayı yürüten Fulton Bölge Savcısı Fani Willis’i hedef almıştı. Kendisinin seçim sonuçlarına müdahale etmediğini savunan Trump, “seçimde hile yapanlar ve seçimi çalanların” seçim sonuçlarına müdahale ettiğini ve onların yargılanması gerektiği görüşünü paylaştı. (AA)

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