İhbar üzerine giden polis evde tek başına ölü buldu

İngiltere'de polis, bir banliyö evinde kötü bir şekilde çürümüş bir adamın cesedini bulduğunda dehşet yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Pazartesi günü İngiltere’nin Derby şehrindeki Long Eaton kasabasında yaşayan 60’lı yaşlarındaki adamla ilgili alınan bir ihbar üzerine polis, adamın evine zorla girmek durumunda kaldı.

Eve girildiğinde adamın uzun süre önce ölmüş olduğu tespit edildi. Yayınlanan fotoğraflar da adli tıp ekiplerinin hurda dolu olduğu ortaya çıkan eve ve bahçeye girip çıktığı görüldü.

Derbyshire Polisi’ne göre, ölümüyle ilgili herhangi bir şüpheli durum yoktu. Polisin yaptığı açıklamada, “17 Temmuz Pazartesi günü saat 21.20’den kısa bir süre sonra, bir adamın güvenliğinden endişe duyulduğuna dair bir ihbar üzerine, Long Eaton, Briar Gate’deki bir mülke çağrıldık.”

“Olay yerine vardığımızda 60 yaşlarında ölmüş bir adam bulduk. Bu aşamada ölümüyle ilgili herhangi bir şüpheli durum olduğuna inanmıyoruz ve adli tabip için dosya hazırlanıyor.” ifadelerinde bulundu.

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