İki ülke arasında ‘hükümet devirme’ tartışması! Kriz büyüyor

Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan, Hırvatistan'ı, hükümetlerini devirmeye çalışmakla suçladı, Hırvatistan ise Sırbistan hükümetini devirmek gibi gizli bir gündemlerinin olmadığını belirtti.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Hırvatistan’ın, Sırbistan’ı bölgesel rakibi olarak gördüğünü iddia ederek, “Hırvatistan, başarılı bir Sırbistan görmek istemiyor. Hırvatistan da Kosova gibi hükümetin devrilmesini istiyor zira güçsüz bir Sırbistan onların da çıkarına.” dedi.

Vucic, Hırvatistan’ın, Kosova’nın kuzeyinde bir süredir yaşanan protestolarla Sırbistan hükümetinin güçsüzleşeceğini inanan taraflardan biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“GİZLİ BİR GÜNDEM YOK”

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de Vucic’in bu iddiaları üzerine, “Hırvatistan hükümeti ve kurumlarının, Sırbistan dahil hiçbir komşu ülkedeki hükümeti devirmeye ilişkin gizli bir gündemi yoktur.” diye konuştu.

Dün Sırplar ile NATO’nun Kosova’daki barış gücü (KFOR) askerleri arasında yaşanan şiddet olaylarını da değerlendiren Plenkovic, “Dün yaşanan olaylara Hırvat askerleri hiçbir şekilde dahil olmamıştır.” açıklamasını yaptı.

KOSOVA’NIN KUZEYİNDE GERGİNLİK

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan’da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs’ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve Kosova’daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor. (AA)

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