İngiliz basını, İsrail’in Şifa Hastanesi iddialarını çürüttü

İngiltere’nin önemli yayınlarından The Guardian, İsrail’in baskın düzenlediği Şifa Hastanesi’ne yönelik baskına gerekçe olarak sunduğu iddiaların yetersiz olduğunu yazdı. BBC de Tel Aviv’in servis ettiği görüntülerin düzenlenmiş olduğuna dikkati çekti.

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The Guardian gazetesi, İsrail’in boşalttığı “Şifa Hastanesi’ni Hamas’ın karargah olarak kullanıldığına dair iddialarına ilişkin delillerinin yetersiz” olduğunu yazdı.

The Guardian haberinde, “İsrail Savunma Bakanlığı güçleri, Şifa Hastanesi’ni ele geçirmeden önce, sağlık kompleksini İsrail’e yönelik saldırıların planlandığı Hamas karargahı olarak göstermek için büyük çaba harcadı” ifadesini kullandı.

“Delillerin iddiaların gerisinde kaldığına” dikkatin çekildiği haberde, İsrail Savunma Bakanlığı’nın hastanedeki silahlara dair paylaştığı videoda “küçük çapta silahların yer aldığı” belirtildi.

Haberde, söz konusu “küçük silahların” hastanede askeri varlığa işaret ettiğini ancak Şifa Hastanesinin ele geçirilmesinden önce İsrail’in yayınladığı animasyondakine benzer silah, mühimmat ya da askeri varlık izlerine rastlanmadığı vurgulandı.

BBC: SİLAHLAR SONRADAN YERLEŞTİRİLDİ

İngiliz kamu yayıncısı BBC de İsrail Savunma Bakanlığı’nın hastaneden olduğunu iddia ettiği videoların bile şüpheyle yaklaşılır hale geldiğini belirtti.

Haberde, BBC yorumcusunun İsrail’in Şifa Hastanesi’ndeki bir MR cihazının arkasında silah çantası bulunduğu iddiasını çürüttüğü ve silahların oraya sonradan yerleştirildiğine dair görüntülere ulaştığı aktarıldı.

CNN: SİLAHLARIN DURUMU ŞÜPHELİ

ABD'li haber kanalı CNN de İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nden paylaştığı görüntülerle uluslararası medya kuruluşlarının çektiği görüntülerin “çeliştiğine” işaret ederek, hastanede gösterilen silahların durumunun şüpheli olduğunu belirtti.

CNN, hastaneye giden basın kuruluşlarından Fox News’in görüntülerinde İsrail’in Şifa Hastanesi'nden paylaştığı görüntülerdekinden daha fazla silah görüldüğüne işaret ederek, “hastanedeki silahların sonradan yerleştirilmiş olabileceğini” ifade etti.

İsrail’in paylaştığı video kaydında MR cihazının arkasındaki çantada AK-47 tipi bir silah olduğu görülürken CNN, hastane turuna izin verilen Fox News’in çektiği video kaydında ise AK-47 tipi iki silahın olduğunu ortaya çıkardı.

CNN, haberinde, “İsrail güçlerinin ilk videosunda AK-47 tipi bir silah varken Fox News’in videosundaki ikinci silah (AK-47) nerden geldi?” sorusunu yöneltti.

CNN, İsrail Savunma Bakanlığı'na “video kayıtlarındaki çelişkiye” dair değerlendirme sorusunun yanıtsız kaldığını vurguladı.



ŞİFA HASTANESİ’NE BASKIN

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze’de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail’in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği bazı görüntüler, eleştirilere neden olmuştu. (AA)

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