İngiliz istihbaratı Rusları işe almaya başladı

İngiliz istihbarat servisi MI6, Ukrayna savaşından memnun olmayan bazı Rusları işe aldığını duyurdu.

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Aynı zamanda Türkiye’nin eski Ankara Büyükelçisi olan Richard Moore, Prag’da yaptığı bir konuşmada kan dökülmesini durdurmak için MI6’ya katılmak isteyen tüm Ruslara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Moore, “Onların yardım tekliflerini sağduyu ve profesyonellikle ele alacağız. Sırları her zaman bizimle güvende olacak” diye ekledi.

Putin’in Ukrayna’ya saldırmasının sahtekarlık, yalan ve fantezi olduğunu bildiğini öne süren Moore, savaşın çözümünün Rusya’nın askerlerini geri çekmesinden geçtiğini ifade etti.

Nükleer silahlara atıfta bulunan Putin’in ne kadar ileri gitmeye hazır olduğu konusunda ise Moore “Putin’in kafasının içini ben bile göremiyorum ama nükleer silahlardan bahseden tek kişi Putin ve çevresindeki bir avuç uşak. Bu açıklamalar sorumsuzca, pervasızca ve Ukrayna’yı destekleme konusundaki kararlılığımızı zayıflatmak için tasarlandı ve işe yaramayacak” değerlendirmesini yaptı.

Yapay zeka hakkında konuşan Richard Moore, MI6 ekibinin yapay zekayı Rusların silah tedarikini bozmak için kullandığını ancak insan casusların yerini almayacağını vurguladı.