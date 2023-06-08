İngiltere Başbakanı Sunak’tan yapay zeka uyarısı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın oluşturabileceği tehlikelere işaret ederek bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Rishi Sunak ve Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Bugün duyurdukları Atlantik Deklarasyonu anlaşmasının sunacağı ekonomik katkılardan bahseden Sunak, yapay zeka konusuna değindi ve İngiltere’nin yapay zeka güvenliği konusundaki ilk küresel zirveye ev sahipliği yapacağını ifade etti.
Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, “Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık.” değerlendirmesinde bulundu.
Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı. (AA)