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İngiltere kayıp mücevherleri Kamboçya’ya teslim etti

Kamboçya'da yetkililer, İngiltere'nin Angkoryen öncesi ve Angkoryern dönemlere ait kayıp mücevherleri teslim ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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İngiltere kayıp mücevherleri Kamboçya’ya teslim etti

Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, artık hayatta olmayan antika koleksiyoncusu Douglas Latchford’un ailesi tarafından teslim edilen 77 adet kayıp Kamboçya antik mücevherinin İngiltere tarafından Kamboçya’ya iade edildiğini açıkladı.

Teslim edilen mücevherlerin fotoğrafları kamuoyu ile paylaşıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, geçen hafta Cuma günü Kamboçya’ya gelen Angkoryen öncesi ve Angkoryen dönemlere ait altın ve diğer değerli metal parçalar arasında taçlar, kolyeler, bilezikler, kemerler, küpeler ve muskaların yer aldığı belirtildi.

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