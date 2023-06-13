İngiltere’de 3 kişi ölü bulundu

İngiltere'nin Nottingham kentinde üç kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Polis, 31 yaşındaki kişinin salı sabahı şehir merkezinde meydana gelen ölümlerin ardından cinayet şüphesiyle tutuklandığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Nottinghamshire Polisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00’ten sonra ihbar üzerine 2 kişinin sokakta ölü bulunduğu bildirildi.

Nottinghamshire polisi, olaydan sonra insanların sokakta ölü bırakıldığını, başka bir olayda ise bir kamyonetin insanların üzerinden geçmeye çalıştığını söyledi. Polis, 31 yaşındaki bir kişinin cinayet şüphesiyle tutuklandığını ve üç olayın da birbiriyle bağlantılı olduğuna inandıklarını açıkladı.

Ayrıca üç saldırı da terör olayı olarak adlandırılmasa da polis gözaltındaki adamın geçmişini araştırırken bir yandan da terörle mücadele polisiyle olayı incelemeye devam ediyor.

Nottinghamshire polisi yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Polis, sabah 4’ten hemen sonra sokakta iki kişinin ölü bulunduğu Ilkeston Road’a çağrıldı. Polisler daha sonra Milton Caddesi’nde bir minibüsün üç kişiyi ezmeye çalıştığı başka bir olay için çağrıldı. Şu anda hastanede tedavi görüyorlar. 31 yaşındaki bir adam cinayet şüphesiyle tutuklandı ve gözaltında kalmaya devam ediyor.”

Nottinghamshire emniyet müdürü Kate Meynell, “Bu, üç kişinin hayatına mal olan korkunç ve trajik bir olaydır. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir kişi de gözaltında. Soruşturmanın başlangıç ​​aşamasındayız ve bir dedektif ekibi tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için çalışıyor. Soruşturmalar devam ederken halktan sabırlı olmalarını istiyoruz. Soruşturma devam ettikçe şehirdeki bazı yollar kapalı kalacak.”

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