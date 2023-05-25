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İngiltere’de Başbakanlık binası yakınında alarm

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İngiltere’de Başbakanlık binası yakınında alarm

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir aracın Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı. (AA)

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