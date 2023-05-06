İngiltere’de görkemli tören: Kral 3. Charles tacını giyiyor

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral 3. Charles, bugün düzenlenecek görkemli törenle tacını giyecek. Dünyadan çok sayıda konuğun davetli olduğu törende yüzlerce yıllık monarşi gelenekleri uygulanacak. Günlerdir hazırlıkları sürdüğü tören öncesi Londra'da yiyecek içecek ve bayrak satışları patlama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Kralı 3. Charles’ın bugün düzenlenecek taç giyme töreni, sadece İngiltere'de değil tüm dünyada ilgiyle izleniyor.

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in 8 Eylül 2022’de hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral 3. Charles'ın yaklaşık 8 ay sonra yapılacak taç giyme töreni, gelenek ve modernliğin birleştiği bir etkinlik olacak.

ESNAF PARA BASTI

Milyonlarca kişi tören için Londra'ya akın ederken enflasyonun yüksek olduğu dönemde esnaf, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanları günlerdir adeta para bastı. Tahminlere göre taç giyme töreninin Londra ekonomisine katkısı 1 milyar sterlini buldu.

Yiyecek içecek ve bayrak satışlarının patlama yaptığı kentte oteller de dolup taştı.

Ülkede 70 yıl sonra yapılacak ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyan seremoni, 1300’lü yıllarda hazırlandığı düşünülen Kraliyet Kitabı'ndaki detayların yerine getirildiği bir tören olacak. Kral 3. Charles, yerel saatle 10.20’de Buckingham Sarayı’ndan beraberindeki aile üyeleri ve askerlerle çıkarak yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşe başlayacak.

Törenin kiliseye gidiş bölümünde 1400 askerlik kortej krala eşlik edecek. Kortej, meydanın batı kısmında yer alan Westminster Katedrali’ne doğru yürürken, kral ve törende yer alacak kortej katedralden içeri girecek.Töreni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ve bazı lordlar, kralı tanıdıklarını deklare eden konuşmalarını yapacak ve İncil takdim edilen kral, hükümdar yemini edecek.

HİNDU BAŞBAKAN İNCİL OKUYACAK

Hindu olan Başbakan Rishi Sunak’ın İncil’deki Koloselilere Mektup bölümünü okuyacağı törende, tarihte ilk kez kadın rahipler de yer alacak. Yine tarihte ilk kez Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesinde ilahilerin söyleneceği törende kral, Kudüs’te hazırlanan kutsal yağla kutsanacak.

Törenin en mahrem kısmı olan bu bölümde kralın üstü bir örtüyle örtülecek ve Başpiskopos Welby, kralın elini, alnını ve göğsünü yağ sürerek kutsayacak. Kutsamadan sonra ise kraliyet mücevherleri kendisine takdim edilecek.

Tahta oturan krala yapılacak bağlılık yemini televizyondan halka da gösterilecek ve halktan bağlılık yeminine katılması istenecek.

Törende, yüzyıllardır çalan Johann Strauss, William Boyce, William Byrd, Thomas Weelkes ve Orlando Gibbons’un eserlerinin yanı sıra çağdaş klasik müzik bestecilerinden Tarık O’Regan, Debbie Wiseman ve Roxana Panufnik’e ait eserler çalınacak.

Kraliçe Camilla’nın da taç giymesiyle sona erecek törenin ardından Buckingham’a dönüş başlayacak. Kral, geldiği yoldan saraya döndükten sonra halkı saray balkonundan aile üyeleriyle selamlayacak.

AVRUPALI KRALİYET AİLELERİ DE LONDRA'DA

Avrupa’da çoğunun arasında akrabalık bağı bulunan kraliyet aileleri mensupları da İngiltere Kralı 3. Charles’ı taç giyme töreninde yalnız bırakmayacak.

Monarşinin sürdüğü İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg, İsveç ve Norveç’ten kraliyet ailesi üyeleri, Kral Charles’ın tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alıyor.

Törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

Kral Charles’ın taç giyme törenini kutlamak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerden biri, yarın Windsor Kalesi’nde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı görkemli konser olacak.

Dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı izlenecek konserde, ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry, İtalyan müzisyen Andrea Bocelli ve ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Lionel Richie gibi çok sayıda isim sahne alacak. Buna karşılık, Kral Charles’ın davetini geri çevirdiği öne sürülen Adele, Robbie Williams, Elton John ve Harry Styles gibi dünyaca ünlü birçok İngiliz şarkıcı ise konserde yer almayacağını açıkladı.

70 YIL SONRA DAHA KÜÇÜK TÖREN

Kral 3. Charles ise tahta çıkmak için 73 yıl bekledi. “Galler Prensi” unvanını 64 yıl taşıyan 3. Charles, aynı zamanda “tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı” oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 1953’te 3 saat süren taç giyme törenine 8 binden fazla konuk katılırken, Kral Charles için yapılacak törenin daha kısa ve küçük kapsamlı olması bekleniyor. Kral Charles’in taç giyme törenine, 2 bin 200 davetlinin katılacağı biliniyor.

Kraliçe’nin taç giyme töreni televizyondan canlı yayınlanan ilk tören olmuş, 20 milyondan fazla kişi töreni televizyondan izlemişti. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Taç giymeye hazırlanan Kral'ın tahtı sallantıda: Cumhuriyet sesleri yükseliyor

İlginizi Çekebilir Kralın serveti ortaya döküldü: Atlar, Rolls-Royce'lar, mücevherler, tablolar...

İlginizi Çekebilir İngiltere'de taç giyme töreni heyecanı