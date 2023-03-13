İngiltere’den savunma bakanlığına 5 milyar sterlinlik bütçe
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya ve Çin'den gelen tehditleri gerekçe göstererek, Savunma Bakanlığı'na 2024-2025 yıllarını kapsayan 5 milyar sterlinlik savunma bütçesi ayrılacağını açıkladı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Önümüzdeki iki yıl içinde Savunma Bakanlığı’na önemli mühimmat stoklarının yenilenmesine ve desteklenmesine, Birleşik Krallık’ın nükleer girişiminin modernleştirilmesine ve AUKUS denizaltı programının bir sonraki aşamasının finanse edilmesine yardımcı olmak için 5 milyar sterlin daha sağlanacak” denildi.
GEREKÇE ÇİN VE RUSYA’DAN GELEN TEHDİTLER
Sunak, alınan karara gerekçe olarak Çin ve Rusya’yı gösterdi.
Açıklamada, “Rapor, bu tehditlerle doğrudan mücadele etmek için bir dizi öncelik belirlemektedir. Birincisi ve en önemlisi, Rusya’nın Avrupa güvenliğine oluşturduğu riskle mücadele etmek ve Moskova’nın Ukrayna’yı yasadışı işgalinden herhangi bir fayda sağlamasını engellemektir. Birleşik Krallık, Çin Komünist Partisi’nin giderek daha endişe verici askeri, mali ve diplomatik faaliyetleriyle ortaya çıkan zorlukla başa çıkmak için Çin’e yönelik yaklaşımımızı uyarlayacaktır. Bu tehdit karşısında İngiltere’nin ekonomik güvenliğini, teknoloji yeteneklerini ve uluslararası kalkınma teklifini desteklemek için yeni önlemler içeriyor” ifadeleri kullanıldı.