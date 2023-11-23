İnsani ara ertelendi, İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor

Gazze'de bugün başlaması beklenen çatışmalara insani ara ve esir takası ertelenirken İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimlere bomba yağdırdı.

Sozcu.com.tr

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Gazze’de çatışmalara insani ara ve esir takası beklentisi sürerken İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye’den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi’nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti.

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.

TARİH GELECEK SAATLERDE AÇIKLANACAK

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA’ya açıklamada bulunan Ensari, ülkesi ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen, Hamas ve İsrail’in uzlaşıya vardığı çatışmalara insani ara verilmesi anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade etti.

Varılan uzlaşının uygulanmaya başlama saatinin gelecek saatlerde duyurulacağını aktaran Ensari, insani aranın bir an önce başlaması ve tarafların uzlaşmaya uymasını sağlamak için Mısır ve ABD’nin çabalarıyla çalışmaların yapıldığını kaydetti. (AA)

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