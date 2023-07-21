Irak’ta tansiyon yükseldi: Sadr destekçisi yüzlerce eylemci protesto gösterisine katıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi mensupları, cuma namazı sonrası İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı protesto etti.

Sozcu.com.tr

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İsveç’te son dönemde Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepkiler giderek artarken önceki gün İsveç polisinin başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına onay vermesinin ardından Irak’taki İsveç Büyükelçiliği’ne düzenlenen baskın sonrasında bugün bölgede gerilim iyice yükseldi…

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı yüzlerce kişi, Bağdat'taki Sadr bölgesinde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından bir araya gelen kalabalık Kur’an-ı Kerim taşıyarak, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kur'an-ı Kerim'e karşı eylemlere tepki gösterdi.

Sadr taraftarları gösteri sırasında ayrıca LGBT bayraklarını da ateşe verdi.

Irak'ın güney kentlerinde de cuma namazının ardından söz konusu bayraklar yakılarak, İsveç yönetimi protesto edildi.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ

Sadr yanlısı göstericiler, dün Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etmiş ve büyükelçilik binasının bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Irak hükümeti, İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom’dan ülkeyi terk etmesini istemiş ve Irak'ın İsveç Maslahatgüzarı’nı da ülkeye çağırmıştı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal ettiğini bildirmişti.

İsveç’te Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı’nın birinci günü Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika, dün de Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklarının altına almıştı.

İRAN’DA DA EYLEM DÜZENLENDİ

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı, İran’da cuma namazı sonrası birçok kentte binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Başkent Tahran’daki İmam Humeyni Cuma Mescidi’nde kılınan cuma namazı sonrası çok sayıda kişi ellerinde Kur’an-ı Kerim ve pankartlarla yürüyüşe geçti.

Göstericiler “Kahrolsun ABD”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun İsveç” ve “Müslümanın suskunluğu Kur’an’a ihanettir” şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş sonunda protestocular adına bir bildiri okundu. Bildiride, Müslümanların bu saygısızlığa tek ses olarak tepki göstermesi ve diplomatik kurumların İsveç’le tüm ilişkileri kesmesi gerektiği ifade edildi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’e ikinci kere yapılan saygısızlığın şiddetle kınandığı vurgulanan bildiride, İslam ülkelerine İsveç mallarını boykot etme çağrısı yapıldı.

Tahran’ın yanı sıra cuma namazı sonrası Meşhed, Kum, Şiraz, Simnan, Gülistan ve Güney Horasan’da protestolar düzenlendi. (AA)

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