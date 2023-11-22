Irak’tan Türkiye mesajı: Çözüm bulmaya hazırız

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını söyledi.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ve Bayraktar’ın Bağdat’taki görüşmesinde iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkileri gündemdeydi.

Sudani, görüşmede Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.

Sudani, Irak ile Türkiye arasındaki su paylaşımında daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sudani, “stratejik proje” olarak adlandırdığı Kalkınma Yolu Projesi'ne de işaret ederek, söz konusu projenin her iki ülkenin ekonomilerinin kalkınmasında büyük payı olacağını ifade etti.

Ankara ve Bağdat’ın Gazze konusunda görüş birliğine sahip olduğunu belirten Sudani, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı açık ve şeffaf tutumunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da Irak ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmekten yana olduklarını vurguladı.

25 MART'TA PETROL AKIŞI DURDU

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart’ta Irak’tan Ceyhan Limanı’na petrol akışının durdurulmuştu. (AA)