İran: İsrail’den İran’a yönelik herhangi bir terör eyleminden ABD’yi sorumlu tutarız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İsrail'in ülkesine yönelik herhangi bir eyleminde "İran'a karşı İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyacağını" duyuran ABD'nin sorumlu tutulacağını söyledi.

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İran’ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Washington’un, “İran nükleer tehdidine karşı İsrail’e hareket özgürlüğü tanıyacağına” dair sözlerine cevap verdi.

Şemhani, “Bu itiraf, Siyonist rejimin İran’ın nükleer tesislerine ve halkına yönelik tüm terör eylemlerinden ABD’nin sorumlu olduğu, sorumlu olacağı ve bu eylemlerin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, dün Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yaptığı bir konuşmada, “İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceğini açıkça belirttik. Başkan (Joe) Biden, defalarca vurguladığı gibi İsrail’in hareket özgürlüğünü tanımak da dahil olmak üzere bu açıklamanın arkasında durmak için gerekli adımları atacaktır.” demişti.

Sullivan, ABD’nin İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak diplomatik kanalları kullanmayı sürdürdüğünü belirtmişti. (AA)

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